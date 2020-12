Umfrage sieht Verluste für Union, SPD und Grüne

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Union, SPD und Grüne verlieren in den Umfragen etwas an Boden. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 35 Prozent und damit auf einen Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die SPD verliert ebenfalls einen Punkt auf 16 Prozent, und die Grünen geben einen halben Punkt auf 16,5 Prozent ab. Hingegen gewinnen AfD und FDP jeweils einen Punkt auf 11 Prozent und 8 Prozent. Die Linke hält laut der Erhebung, für die vom 18. bis zum 21. Dezember insgesamt 2.055 Personen befragt wurden, mit 7,5 Prozent ihren Wert aus der Vorwoche.

Sowohl die schwarz-rote Koalition aus CDU/CSU und SPD mit zusammen 51 Prozent als auch eine schwarz-grüne Koalition aus CDU/CSU und Grünen mit zusammen 51,5 Prozent kommen demnach nicht nur auf parlamentarische Mehrheiten, sondern auch auf Mehrheiten an Wählerstimmen. Eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen würde mit zusammen 40,5 Prozent dagegen ebenso eine Mehrheit verfehlen wie ein rot-rot-grünes Bündnis aus SPD, Linken und Grünen, das zusammen auf 40 Prozent käme.

"Die Corona-Pandemie wird die politische Stimmung auch im kommenden Jahr prägen", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. "Welche Parteien bei der Bundestagswahl davon profitieren werden, ist aber offen." Mit Union, SPD und Grünen hätten die drei Parteien mit dem derzeit grössten Wählerzuspruch, die das Corona-Krisenmanagement der Regierung mittrügen, innerhalb einer Woche zusammen 2,5 Prozentpunkte verloren. Die Oppositionsparteien, die das Corona-Krisenmanagement der Regierung am schärfsten kritisierten, legten zusammen 2 Punkte zu.

