Umfrage sieht Verluste für die Grünen

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben in einer aktuellen Umfrage verloren, während die Union hinzugewonnen hat. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 27 Prozent und damit einen Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Bündnis90/Die Grünen verlieren hingegen eineinhalb Punkte auf 22 Prozent. AfD (15,5 Prozent) und Linke (7,5 Prozent) gewinnen je einen halben Punkt hinzu, die SPD (13,5 Prozent) verliert einen Punkt und die FDP (8 Prozent) einen halben Punkt.

Die aktuelle grosse Koalition aus Union und SPD verfehlt laut der Erhebung, für die vom 6. bis zum 9. September insgesamt 2.033 Personen befragt wurden, mit zusammen 40,5 Prozent weiter eine parlamentarische Mehrheit. Neben einer schwarz-grünen Koalition, die auf 49,5 Prozent kommt, würde es auch knapp für eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP mit zusammen 48,5 Prozent reichen. "Die Union vergrössert den Abstand zu den Grünen", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. "In der Sonntagsfrage wie bei den sicheren Stimmen steigt die Union und sinken die Grünen."

