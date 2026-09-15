UMENOHANA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UMENOHANA hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5.68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UMENOHANA -13.510 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.02 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch