Um 18 Uhr live: Krypto-Assets im Portfolio - mehr als nur digitales Gold?

Das Umfeld für Investitionen in Krypto-Assets hat sich dramatisch verändert. Mit der Einführung von ETFs und ETPs ist es nun möglich, regulierten Zugang zu dieser aufstrebenden Anlageklasse in einer vertrauten Struktur zu erhalten. Wie man eine breite Exposition gegenüber Krypto-Assets und deren Anwendungen erreichen kann sowie Antworten auf viele offene Fragen, erfahren Sie im Krypto-Seminar heute um 18 Uhr beantworten werden -,

Ein dynamischer Index der vielversprechendsten Krypto-Assets kann Anlegern helfen, das Wachstumspotenzial der Branche zu nutzen, ohne sich den Herausforderungen der Auswahl einzelner Gewinner oder den Risiken hoher Handelskosten auszusetzen. Ähnlich wie bei Aktien und Anleihen ermöglicht diese Strategie, von der Entwicklung des gesamten Marktes zu profitieren. Wie diese Strategie genau aussieht, erklärt Ihnen ein Experte im Online-Seminar heute Abend!

Die Einführung von Krypto-ETFs in den USA und die Umsetzung der MiCA-Regulierung in der EU haben die Attraktivität von Krypto-Investments deutlich gesteigert. Diese regulatorischen Fortschritte tragen zu einem sichereren Anlageumfeld bei und erleichtern institutionellen Anlegern den Einstieg in diesen Markt.

Dank einer günstigen Kombination aus gelockerter Geldpolitik, zunehmender regulatorischer Klarheit und wachsender Akzeptanz durch institutionelle Investoren bietet sich ein vielversprechender Zeitpunkt für langfristige Investitionen in Krypto-Assets. Das Online-Seminar heute ab 18 Uhr wird diese Entwicklungen ausführlich beleuchten und praktische Anlagestrategien vorstellen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Samir Kerbage ist der CIO bei Hashdex. Er hat einen Abschluss in Computertechnik vom Instituto Militar de Engenharia (IME) und verfügt über ein Jahrzehnt Erfahrung im Aufbau von Infrastrukturen für den Finanzmarkt. Vor seiner Tätigkeit bei Hashdex war Samir Teil der Americas Trading Group (ATG), einem führenden Unternehmen für elektronische Handelssysteme in Lateinamerika, wo er an der Entwicklung von ATS Brasil, einer neuen Börse, und MTB, der grössten elektronischen Handelsplattform auf dem brasilianischen Markt, beteiligt war. Zuvor gründete er ein Unternehmen für High-Frequency-Trading und war Militäringenieur-Offizier im Zentrum für Kommunikation und Elektronische Kriegführung der brasilianischen Armee.