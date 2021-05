Um 18 Uhr geht's los: Professionelle saisonale Trades mit Rene Wolfram

"Sell in May and go away, but remember to come back in September." Wer kennt sie nicht, die vielen schlauen Sprüche und Binsenweisheiten an der Börse. Doch wie viel Wahrheit steckt dahinter und was ist dran an diesem saisonalen Trading? René Wolfram gibt Ihnen im Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr exklusive Insider-Tipps zu professionellen saisonalen Trades.

"Saisonales Trading wird mehrheitlich falsch angegangen", erklärt René Wolfram, Vollzeit-Trader seit 27 Jahren, im Vorgespräch. Im Online-Seminar um 18 Uhr wird er zeigen, warum er davon abrät, klassisch-saisonale Charts zu nutzen, die frei im Internet verfügbar sind, und deren Schwachstelle an einem praktischen Beispiel auf eindrucksvolle Weise aufzeigen.

René Wolfram stellt Ihnen übrigens auch seine persönliche Tradingstrategie vor. Denn in seinem langfristig orientierten Portfolio haben auch saisonale Trades stets einen festen Bestandteil seines Strategie-Portfolios ausgemacht. Er wird erklären, warum blindes Backtesting keine Option ist und zeigt real getätigte Trades aus seinem eigenen Portfolio.

Seien Sie im Experten-Seminar ab 18 Uhr live mit dabei, wenn der Drittplatzierte der Trading-Weltmeisterschaft 2013 einen aktuellen saisonalen Trade mitbringen und offenlegen wird - und erhalten Sie wertvolle Tipps für Ihr eigenes Depot.

René Wolfram ist seit 27 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Er verfolgt einen statistisch basierten Ansatz, bei dem sowohl Ausbruchs-, als auch Countertrend-Methoden zum Einsatz kommen. Umgesetzt werden die Strategien mit Futures. Die meisten Techniken können aber auch mit CFD umgesetzt werden. Im Jahr 2013 belegte er als erster Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship.