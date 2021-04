Um 18 Uhr geht's los: Dividenden-Aktien - so könnten Sie sich für die kommenden Monate positionieren!

Wer Dividenden-Aktien in seinem Portfolio hat und davon profitiert, kann den Gewinn für verschiedene Optionen nutzen. Sie können die Aktiendividende nutzen werden, um sie erneut in Aktien oder andere Anlageformen zu investieren. Oder Sie beziehen sie als regelmässiges zusätzliches Einkommen. Die Reinvestition der Dividende machte zum Beispiel 42 Prozent der gesamten Rendite des Standard & Poor's 500 Index seit 1930 aus. Ein Experte gibt Ihnen im Marktausblick heute um 18 Uhr exklusive Insider-Tipps zu Dividenden-Aktien.

» Jetzt zum exklusiven Marktausblick anmelden!

Die Auswahl der besten Dividenden Aktien kann zunächst überwältigend für Trader sein, es gibt jedoch einige Richtlinien, an denen Sie sich orientieren können, um den Auswahlprozess zu erleichtern. Jürgen Schmitt, Trading-Experte und unter anderem Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", analysiert im Marktausblick heute Abend um 18 Uhr die Auswirkungen der aktuellen Situation an den Aktienmärkten. Wo stehen DAX, Dow & Co.? Was machen die Notenbanken? Was sagen die Charts von Amazon, Apple & Co.? Welche Dividenden-Aktien können für Sie als Anleger interessant sein?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie heute ab 18 Uhr live mit dabei, wenn Jürgen Schmitt auf Dividenden-Aktien eingeht - das sollten Sie nicht verpassen!

» Hier kostenfrei anmelden und wertvolle Profi-Tipps erhalten!

Jürgen Schmitt stellt Ihnen übrigens auch seine persönliche Tradingstrategie auf eToro vor. Mit seinem langfristig orientierten Portfolio investiert er unter anderem in die dividendenstarken Aktien von JD.com und Cisco. "Ich führe den Webinarteilnehmern im Detail vor, warum ich auf US-Aktien setze und weshalb meine Anlagestrategie so erfolgreich ist", sagte Jürgen Schmitt im Vorgespräch. "Ausserdem zeige ich, wie Anleger ganz einfach vom Wissen der Profis profitieren können."

Unterstützt wird Jürgen Schmitt im Marktausblick heute ab 18 Uhr von Michal Almekias, die Ihnen als Webinarteilnehmer die Social-Trading-Plattform eToro vorstellen wird. "Social Investing heisst für uns, dass alle Anleger miteinander interagieren und sich gemeinsam über die Märkte austauschen können", so die Trading-Spezialistin. "Davon können Sie als Anleger profitieren."

» Jetzt anmelden und um 18 Uhr live dabei sein!

Ihre Experten im Online-Seminar

Jürgen Schmitt ist leidenschaftlicher Börsianer und seit vielen Jahren Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", von "Aktien-Monitor" und von "Das Top-10-Depot". Der studierte Diplom-Betriebswirt war von 2006 bis 2013 unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Technologie-Holding MAX21 AG. Seit 2016 ist er Geschäftsführer der JS Media GmbH.

Michal Almekias ist zertifizierte Makro- und Gesundheitsökonomin und absolvierte Ihr Studium in Ihrer Heimatstadt Berlin. Aufgrund Ihrer internationalen Erfahrungen und ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Fähigkeiten, setzte Sie sich intensiv als Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragte mit Investment- und Workflow-Strategien von Unternehmen auseinander. Michal Almekias begann bei eToro als Account-Managerin und betreute ihre Kunden mit höchster Qualität. Ihre Aufgabenbereiche zeichneten sich in Risiko- und Portfoliomanagement, Marktanalysen und Finanzkontrollen aus. Ab 2018 war Michal Almekias German Content Specialist (Marketing) bei eToro. Seit 2020 ist sie als Social Media Managerin für den DACH-Bereich tätig.