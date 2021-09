Um 16:30 Uhr geht's los: Meme-Stocks - wie Hype-Aktien die Märkte beeinflussen und wie Sie als Anleger profitieren!

» Jetzt zum Online-Seminar anmelden und exklusive Informationen zu den spannendsten Hype-Aktien erhalten!

Meme-Aktien sind Hype-Aktien, die sich durch grosse Kurssprünge auszeichnen. Meist werden die Aktienkurse durch soziale Medien wie TikTok oder Reddit befeuert. Anleger, die den passenden Einstiegszeitpunkt finden, können ein Vermögen machen. Doch was ist dabei zu beachten? Welche Meme-Stocks sind besonders spannend? Und was müssen Anleger unbedingt beachten, wenn Sie auf Meme-Stocks setzen?

Im Online-Seminar heute um 16:30 Uhr gibt Phil Mackintosh, Chefökonom der Nasdaq, Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Thema Hype-Aktien. Der Anlageprofi analysiert, wie sich Meme-Stocks auf die Aktienmärkte auswirken, wie Anleger darauf reagieren sollten und wie Sie chancenreiche Aktien aufspüren können. Melden Sie sich jetzt zu diesem kostenlosen Live-Event an und erfahren Sie mehr zur Zukunft chancenreicher Meme-Stocks.

Phil Mackintosh blickt im Seminar heute Nachmittag um 16:30 Uhr nicht nur auf spannende Meme-Aktien, der Anlageprofi lässt Sie auch an seiner Expertise rund um den Börsenhandel teilhaben. Folgende Fragen werden unter anderem in der Live-Veranstaltung beantwortet:

Wie finden Sie als Anleger spannende Hype-Aktien?

Warum sind aktiv gemanagte Fonds Verlierer von Hype-Aktien?

Worauf sollten Anleger achten, wenn sie in volatile Aktien investieren?

Was tun die Aufsichtsbehörden dagegen?

"Es gibt viele Fragen rund um Meme-Stocks, von der die US-Börsenaufsicht SEC nicht erwartet hatte, dass sie sie beantworten muss", sagte Phil Mackintosh im Vorgespräch. Der Experte wird in viele Daten eintauchen, die dabei helfen zu erklären, was am Aktienmarkt vor sich geht und welche Rolle dabei Meme-Stocks spielen können. Melden Sie sich jetzt unverbindlich zu diesem Live-Event an und nehmen Sie kostenlos von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone daran teil!

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschliesslich an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger. Das Online-Seminar findet überwiegend in englischer Sprache statt!

Ihr Experte im Online-Seminar

Phil Mackintosh ist Chefökonom und Senior Vice President von Nasdaq Inc. Er ist seit fast 30 Jahren in der Finanzbranche tätig, unter anderem arbeitete er für Wirtschaftsprüfungsunternehmen, in denen er Handels-, Forschungs- und Risikoteams leitete. Mackintosh ist Experte für die Konstruktion von Indizes und den Handel mit börsengehandelten Fonds.