ULVAC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ULVAC hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 115.50 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 33.76 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73.30 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 52.73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch