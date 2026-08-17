ULVAC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ULVAC präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 162.24 JPY gegenüber 72.69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 77.50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ULVAC 63.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 347.41 JPY gegenüber 338.74 JPY je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 269.13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte ULVAC 251.18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch