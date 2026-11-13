ULURUCO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ULURUCO hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7.44 JPY gegenüber 4.87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat ULURUCO mit einem Umsatz von insgesamt 2.07 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch