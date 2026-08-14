ULURUCO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ULURUCO hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.96 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1.94 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch