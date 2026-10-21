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21.10.2026 06:37:00
UltraTech Cement: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
UltraTech Cement hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0.53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 2.44 Milliarden USD gegenüber 2.25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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