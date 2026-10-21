UltraTech Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UltraTech Cement präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UltraTech Cement 0.480 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2.44 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UltraTech Cement 2.25 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch