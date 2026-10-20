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20.10.2026 06:37:00
UltraTech Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
UltraTech Cement hat am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 50.78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UltraTech Cement noch ein Gewinn pro Aktie von 41.87 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 232.95 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 196.07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 57.48 INR sowie einem Umsatz von 224.07 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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