Ultrapar Participacoes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ultrapar Participacoes lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.46 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.650 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ultrapar Participacoes im vergangenen Quartal 44.43 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ultrapar Participacoes 37.03 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch