Ultrapar Participacoes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ultrapar Participacoes liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ultrapar Participacoes die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2.46 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ultrapar Participacoes noch ein Gewinn pro Aktie von 0.650 BRL in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44.43 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 37.03 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch