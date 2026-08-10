Ultralife Batteries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ultralife Batteries präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ultralife Batteries noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ultralife Batteries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 48.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch