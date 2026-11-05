Ultragenyx Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ultragenyx Pharmaceutical lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 173.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch