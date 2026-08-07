Ultragenyx Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ultragenyx Pharmaceutical äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.170 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 214.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch