Ultracab (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ultracab (India) hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ultracab (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.140 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 793.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ultracab (India) einen Umsatz von 601.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch