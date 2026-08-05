Ultra Clean legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ultra Clean hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ultra Clean ein EPS von -3.580 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 644.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 518.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch