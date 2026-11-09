Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer präsentierte Quartalsergebnisse

Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.39 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer 0.570 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 10.9 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.6 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch