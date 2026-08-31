Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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31.08.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Montagabend an Boden
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 539,01 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 539,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'682 Punkten liegt. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 543,32 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 521,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114'819 Ulta Beauty-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 24,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 27.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.04 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 28,98 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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