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31.08.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Anleger greifen bei Ulta Beauty am Montagnachmittag zu

Ulta Beauty Aktie News: Anleger greifen bei Ulta Beauty am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 538,00 USD.

Ulta Beauty
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Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 538,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'665 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 538,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 521,10 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'205 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 714,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 28,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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