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30.10.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagabend billiger
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 635,58 USD ab.
Die Ulta Beauty-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 635,58 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'557 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Ulta Beauty-Aktie bis auf 634,63 USD ein. Bei 659,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 48'113 Ulta Beauty-Aktien.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 27.08.2026 lud Ulta Beauty zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,55 USD, nach 5,78 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 29,02 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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