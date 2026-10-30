Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagabend billiger

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 635,58 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'557 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Ulta Beauty-Aktie bis auf 634,63 USD ein. Bei 659,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 48'113 Ulta Beauty-Aktien.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 27.08.2026 lud Ulta Beauty zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,55 USD, nach 5,78 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 29,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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