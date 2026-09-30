Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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30.09.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 543,81 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 543,81 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 540,83 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 548,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'822 Ulta Beauty-Aktien.
Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,44 Prozent. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 443,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 18,37 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,55 USD gegenüber 5,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 29,01 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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