Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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30.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 550,50 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 550,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'709 Punkten notiert. Die Ulta Beauty-Aktie legte bis auf 550,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 548,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6'498 Ulta Beauty-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 443,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 6,55 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3.04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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