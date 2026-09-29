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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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29.09.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zieht am Abend an

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zieht am Abend an

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 551,87 USD.

Ulta Beauty
457.97 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 551,87 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 556,96 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 549,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 39'758 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 714,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 22,79 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 443,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 19,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.79 Mrd. USD umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 29,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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