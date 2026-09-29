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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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29.09.2026 16:29:00

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Nachmittag

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 552,97 USD.

Ulta Beauty
457.97 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 552,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'685 Punkten liegt. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 555,30 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 549,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 12'461 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,26 Prozent. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,72 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Ulta Beauty veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 3.04 Mrd. USD gegenüber 2.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 29,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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