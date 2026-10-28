Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty tendiert am Nachmittag tiefer

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 618,40 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'736 Punkten realisiert. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 613,20 USD nach. Bei 620,43 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 17'722 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,22 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus. Ulta Beauty gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.04 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 29,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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