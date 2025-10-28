Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
28.10.2025 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty fällt am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 521,79 USD.
Der Ulta Beauty-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 521,79 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'906 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 516,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 521,04 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 45'696 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 572,11 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 8,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.08.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 24,49 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
