Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Montagabend gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,1 Prozent auf 545,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'698 Punkten steht. Bei 550,83 USD erreichte die Ulta Beauty-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 538,35 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 42'944 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 30,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 22,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 29,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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