Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Montagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr ging es für das Ulta Beauty-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 547,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'706 Punkten notiert. Bei 547,53 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 538,35 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'398 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 30,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 18,93 Prozent sinken.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 27.08.2026 äusserte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 3.04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,00 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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