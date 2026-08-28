Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Verlusten

Um 20:26 Uhr ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 516,90 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 503,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 542,00 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 193'293 Aktien.

Bei einem Wert von 714,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,28 Prozent. Bei 443,90 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 16,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 02.06.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 28,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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