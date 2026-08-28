Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag massiv unter Druck

Um 16:28 Uhr ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,3 Prozent auf 505,92 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'730 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 503,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 542,00 USD. Bisher wurden heute 98'483 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 41,28 Prozent Luft nach oben. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 443,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 7,74 USD gegenüber 6,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.85 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 28,91 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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