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Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031

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27.08.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 529,52 USD.

Ulta Beauty
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Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 529,52 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'717 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 527,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 536,07 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91'212 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Mit einem Zuwachs von 34,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 443,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,17 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 02.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 7,74 USD gegenüber 6,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 3.16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,08 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 28,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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