Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 533,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ulta Beauty-Aktie bis auf 527,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 536,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 31'760 Ulta Beauty-Aktien.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 714,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 443,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 16,73 Prozent Luft nach unten.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,70 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.16 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2.85 Mrd. USD umgesetzt.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2027 auf 28,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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