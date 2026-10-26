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26.10.2026 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit roter Tendenz

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 621,02 USD.

Ulta Beauty
515.23 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 621,02 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'679 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ulta Beauty-Aktie bis auf 618,00 USD. Bei 624,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 49'325 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 443,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.08.2026 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,78 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 29,02 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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