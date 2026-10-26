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26.10.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 625,88 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'696 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 634,56 USD. Bei 624,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 18'636 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 714,77 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 14,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,08 Prozent.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 29,02 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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