Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty steigt am Abend

Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 538,69 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'673 Punkten notiert. Die Ulta Beauty-Aktie zog in der Spitze bis auf 539,69 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 535,21 USD. Bisher wurden heute 40'662 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Bei 714,77 USD erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 17,60 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 02.06.2026. Es stand ein EPS von 7,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ulta Beauty 3.16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,80 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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