Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.08.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gibt am Mittwochnachmittag nach
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 535,26 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 535,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 530,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 535,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11'216 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,54 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Mit Abgaben von 17,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Ulta Beauty gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 7,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.16 Mrd. USD gegenüber 2.85 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 28,80 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie
Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht
NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel im Minus
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|
26.08.26
|Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty steigt am Abend (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ulta Beauty-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse New York: S&P 500 im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.