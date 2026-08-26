Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 535,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 530,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 535,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11'216 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,54 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 443,90 USD. Mit Abgaben von 17,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Ulta Beauty gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 7,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.16 Mrd. USD gegenüber 2.85 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 28,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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