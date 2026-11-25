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25.11.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 638,84 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 638,84 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'184 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 620,35 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 637,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44'128 Ulta Beauty-Aktien.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 714,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,89 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 443,90 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Ulta Beauty-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 29,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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