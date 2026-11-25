Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 628,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Im Tief verlor die Ulta Beauty-Aktie bis auf 620,35 USD. Bei 637,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 18'018 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 714,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 13,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 41,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Ulta Beauty veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,78 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Ulta Beauty im vergangenen Quartal 3.04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 29,06 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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