Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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25.09.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Freitagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 545,84 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 545,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ulta Beauty-Aktie bis auf 541,49 USD ein. Bei 550,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 32'046 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 714,77 USD. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 23,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 443,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.08.2026 lud Ulta Beauty zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 3.04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umgesetzt.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 29,00 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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