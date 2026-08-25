Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagabend schwächer
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 530,28 USD abwärts.
Die Ulta Beauty-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 530,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. Bei 526,64 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 533,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 50'786 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 714,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 25,81 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2026 Kursverluste bis auf 443,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 02.06.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2.85 Mrd. USD eingefahren.
Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2027 28,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie
Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht
NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel im Minus
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|
25.08.26
|Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Dienstagabend schwächer (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ulta Beauty-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse New York: S&P 500 im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)