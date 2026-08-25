Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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25.08.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 532,38 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 532,38 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 526,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 533,80 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 18'776 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 34,26 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 443,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,62 Prozent.
Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 02.06.2026 vor. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.85 Mrd. USD in den Büchern standen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 28,80 USD je Ulta Beauty-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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