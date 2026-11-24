Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,0 Prozent auf 643,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'204 Punkten liegt. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 645,02 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 631,83 USD. Bisher wurden heute 27'365 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (714,77 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 45,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 27.08.2026. Das EPS lag bei 6,55 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3.04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 29,06 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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