Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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24.09.2026 20:27:13
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty reagiert am Abend positiv
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 547,65 USD.
Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 547,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'707 Punkten steht. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 549,50 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 544,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 31'407 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,52 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 443,90 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 18,94 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 27.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 3.04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,99 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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