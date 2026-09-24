Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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24.09.2026 16:29:00
Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 545,72 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 545,72 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten tendiert. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 548,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 544,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'007 Ulta Beauty-Aktien.
Bei 714,77 USD markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,98 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 443,90 USD am 01.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 18,66 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 27.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.04 Mrd. USD – ein Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Den erwarteten Gewinn je Ulta Beauty-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 28,99 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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