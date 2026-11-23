Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 625,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'252 Punkten tendiert. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 629,66 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 629,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 46'413 Ulta Beauty-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 714,77 USD. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 12,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (443,90 USD). Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 40,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.08.2026 äusserte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,55 USD gegenüber 5,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2.79 Mrd. USD umgesetzt.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 29,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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